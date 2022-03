A terra ubriaco ma finisce nei guai per spaccio

La polizia municipale è intervenuta dopo aver visto il ragazzo, un 20enne del Gambia, riverso nei giardinetti. Perquisito aveva droga tra gli abiti

AREZZO — Era il primo pomeriggio di sabato quando gli agenti della polizia municipale hanno notato un uomo sdraiato a terra nei giardini di Campo di Marte, dietro alla linea ferroviaria, apparentemente privo di sensi. Si sono avvicinati e hanno subito capito che il giovane era ubriaco. Ma non è finita qui, gli accertamenti hanno fatto venire fuori che il ragazzo aveva della droga nascosta tra gli abiti.

Infatti, in preda ai fumi dell'alcol alla vista degli operatori ha iniziato ad agitarsi urlando loro di non avvicinarsi. E' stato quindi chiesto l’intervento di altro personale e nel giro di qualche minuto sono arrivati un ufficiale ed una ulteriore pattuglia.

Il giovane è stato identificato in un 20enne originario del Gambia e in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso, tra gli indumenti, due confezioni: dentro alla prima c'era un panetto del peso di oltre 36 grammi di cannabis, nella seconda 15 involucri del peso di oltre 15 grammi dello stesso stupefacente. La droga è stata sequestrata e il 20enne denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.