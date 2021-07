Agazzi saluta le Cure Intermedie Covid

L'Istituto riattiva il centro per la riabilitazione residenziale, attività sospesa per supportare la Asl durante il pieno dell'emergenza pandemica

AREZZO — Sicuramente quella di oggi, sul fronte della pandemia, è una buona notizia. L’Istituto di Agazzi riattiva e rinnova il centro A-Rìa per la riabilitazione residenziale. Attività che era stata sospesa lo scorso settembre per ospitare il reparto extra-ospedaliero di Cure Intermedie Covid comportando la conversione degli spazi.

Infatti, l'attuale diminuzione dei contagi, in provincia di Arezzo ridotti praticamente al lumicino, ha permesso di terminare questo supporto alla Asl Toscana Sud-Est e di iniziare il ritorno alla normalità di un centro che è punto di riferimento non solo per l'Area Vasta, ma anche dell’intera penisola per il recupero ortopedico e neurologico.

Il dottor Giorgio Apazzi (direttore sanitario dell’Istituto di Agazzi) e la dottoressa Alessandra Testa (direttore del centro A-Rìa dell’Istituto di Agazzi) hanno sottolineato l'importanza di questa giornata dopo mesi estremamente difficili e complicati per tutti. Ed espresso soddisfazione per il ritorno alle attività regolari della struttura e la "ripartenza del nostro reparto di riabilitazione post acuta ( con 16 posti letto, ndr) per persone con problematiche neurologiche ed ortopediche. I servizi, comunque, non si erano mai interrotti, avevamo continuato l'attività in forma ambulatoriale diurna, ma certi bisogni complessi non potevano essere soddisfatti" ha evidenziato lo stesso Apazzi. Presente anche Padre Giovanni Battista Scarinci (direttore amministrativo dell’Istituto di Agazzi).

A fare le veci per l'Azienda sanitaria invece il dottor Evaristo Giglio (responsabile di zona della Asl Tse) che ha sottolineato come la situazione pandemica stia migliorando di giorno in giorno ed ha rivolto significativi ringraziamenti per il sostegno fornito dall'Istituto di Agazzi. Una sinergia che ha permesso di seguire malati Covid che avevano bisogno di assistenza, come di isolare ospiti delle Rsa, risultati positivi al virus, senza compromettere la sicurezza delle Case di Riposo.

"Questo momento sancisce speriamo la fine dell'emergenza sanitaria e il ritorno alla normalità. Nella fase più acuta della prima ondata qui abbiamo trovato grande disponibilità con 32 posti letto che ci hanno permesso di fare da tampone alle dimissioni ospedaliere e salvaguardare gli anziani delle Residenze Sanitarie assistite. Adesso, nel momento in cui la coda epidemiologica sta scendendo abbiamo ritenuto necessario riattivare i servizi essenziali della Riabilitazione" ha terminato, entrando nel dettaglio, il dottor Giglio.