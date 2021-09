Al Museo Archeologico con i Maestri artigiani

Quattro visite, tutte a settembre, per approfondire le tecniche delle antiche lavorazioni. Come prenotarsi e partecipare

AREZZO — Il progetto si chiama “Maestri Artigiani al Museo” e nasce dal dialogo e dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Arezzo, Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Direzione Regionale Musei della Toscana, Fraternita dei Laici ed il Centro Guide di Arezzo e Provincia, con il supporto della Fondazione Arezzo Intour

Prevede 4 visite al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo nell’ambito delle quali i partecipanti saranno coinvolti in attività di laboratorio guidate dai Maestri artigiani di Confartigianato Imprese Arezzo.

“La presenza straordinaria degli artigiani al Museo – commenta il direttore del Museo Archeologico, Maria Gatto – aiuterà coloro che aderiranno all'iniziativa ad approfondire la conoscenza delle antiche lavorazioni e trasformerà la loro visita museale in una vera e propria esperienza, vissuta in spazi di grande suggestione, normalmente non accessibili al grande pubblico”.

La possibilità di ammirare dal vivo le lavorazioni dei maestri artigiani costituirà sicuramente un aspetto di grande interesse per i visitatori che potranno maggiormente apprezzare i manufatti custoditi nel Museo e comprendere il loro valore di testimonianze di civiltà passate e di prodotti di raffinate conoscenze e competenze tecniche.

Le visite guidate del 4, 11, 18 e 25 settembre, realizzate grazie al sostegno dalla Fondazione Arezzo Intour, verranno dedicate al vasto pubblico dei turisti stranieri ed Italiani, ma anche ai residenti del territorio di Arezzo che intendono scoprire le tecniche utilizzate nell’antichità per la realizzazione di manufatti in ceramica, mosaico e vetro oltre che per la decorazione dei tessuti. Gli incontri prevedono ogni volta la presenza di 8 visitatori e non comportano alcun costo per i partecipanti.

Tutti gli interessati possono iscriversi ad uno dei 4 appuntamenti prenotandosi sul portale di destinazione turistica “Discover Arezzo” al link https://www.discoverarezzo.com/eventi/maestri-artigiani-al-museo/

Il collegamento tra le attività dei laboratori artigiani e le antiche testimonianze custodite nel Museo sarà favorito dalla speciale collaborazione di Confartigianato con la Fraternita dei Laici. Grazie all'assistenza della Sezione Didattica della Fraternita i partecipanti a ciascuno dei 4 appuntamenti potranno approfondire le tecniche utilizzate per la realizzazione degli antichi manufatti. Successivamente potranno cimentarsi con le attività di laboratorio sotto la guida dei Maestri artigiani di Confartigianato Imprese Arezzo.

Tutti i laboratori di artigianato saranno preceduti da una visita guidata tematica al Museo realizzata a cura delle guide turistiche del Centro Guide di Arezzo e Provincia.

Protagonisti della 4 appuntamenti saranno i Maestri Artigiani di Confartigianato: la decoratrice Luisa Bisaccioni, lo scultore e scalpellino Pietro Fabbroni, l’artigiana del vetro Olimpia Bruni ed il ceramista Andrea Roggi. Si tratta di artisti-artigiani che da anni coniugano la lunga esperienza e la straordinaria abilità manuale con la grande propensione alla didattica ed alla divulgazione delle tecniche del loro mestiere.