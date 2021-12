Alla Sgrevi l'Oscar italiano dell'edilizia

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

All'azienda aretina Store Innovation Award che si aggiunge ai festeggiamenti per i 60 anni di attività ricaduti proprio nel 2021

AREZZO — La Sgrevi premiata tra le eccellenze del panorama edile italiano. L’azienda aretina è stata scelta tra le realtà meritevoli di ricevere lo Store Innovation Award che, giunto alla sesta edizione, rappresenta il più importante riconoscimento nazionale assegnato ai rivenditori di materiali, sistemi, finiture e accessori per l’edilizia, l’architettura e la casa.

Questo premio impreziosisce un momento particolarmente positivo per la Sgrevi che, nel corso del 2021, ha festeggiato il traguardo dei sessant’anni di attività e ha conosciuto un ulteriore sviluppo che ha permesso di procedere a nuove assunzioni per lo showroom di via Galvani.