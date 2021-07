In mostra le fotografie dei bimbi di Samo

Scatti realizzati dai minori rifugiati nell'Hotspot greco esposti all'Archeologico fino all'11 settembre. Inaugurazione per la Notte dei Musei

AREZZO — In occasione dell’edizione 2021 della Notte Europea dei Musei, la Direzione Regionale Musei della Toscana apre, sabato 3 luglio dalle 20, al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo la mostra “Through Our Eyes”, realizzata e promossa dall’organizzazione non profit Still I Rise e in programma fino all'11 settembre.

Il Museo sarà straordinariamente aperto al pubblico fino alle 23 con ingresso esclusivamente su prenotazione con biglietto simbolico di 1 euro. L'esposizione sarà poi visitabile durante tutta l'estate negli orari di apertura del Museo.

“Through Our Eyes” racchiude circa 250 scatti a colori realizzati da 48 minori rifugiati dell'Hotspot di Samos (Grecia) con delle macchinette Kodak usa e getta, dopo aver seguito i laboratori di fotografia di Nicoletta Novara, ideatrice della mostra. I giovani autori sono stati tutti studenti di Mazí, il centro educativo aperto a Samos da Still I Rise, organizzazione non profit che si occupa di educazione e protezione dei minori profughi e vulnerabili nelle aree più calde della migrazione globale.

Nell’ambito dell’esposizione all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, sotto la direzione artistica liberale dell’architetto Roberta Galantino, sarà proposta una selezione di 22 scatti significativi, insieme a un percorso fotografico che accompagna il visitatore dai primi momenti dell’apertura della scuola al fianco degli studenti, fino all’avvio delle classi di fotografia. Hanno collaborato all'allestimento della mostra anche Samuele Bertocci e l'Associazione fotografica Imago.