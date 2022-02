Fa manovra con l'auto e precipita da 3 metri

L'incidente nella zona artigianale di via Galvani, nel piazzale di una fabbrica. Alla guida un 47enne, è grave

AREZZO — Auto in fase di manovra precipitata, da circa 3 metri, in via Galvani ad Arezzo. L'incidente è avvenuto, poco prima delle 18, all'interno del piazzale di una fabbrica. La vettura, secondo quanto si apprende, è atterrata sulle ruote. Grave il conducente.

Nella zona ci sono diverse aziende ed attività a piani sopraelevati rispetto alla strada, con una loro viabilità e spazi per la sosta.

Alla guida un uomo di 47 anni che è stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale San Donato in codice giallo. Sul posto anche ambulanza ed automedica.