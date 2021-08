Chimera Nuoto terza ai Regionali Ragazzi

Ruggero Tita e Caterina Banti: ecco come si allenano i due d'oro della vela

L'aretino Gabriele Gambini, del 2005, è risultato in assoluto tra i migliori della Toscana con sei medaglie d’oro

AREZZO — Titoli toscani, medaglie e qualificazioni per i Campionati Italiani: i ragazzi della Chimera Nuoto fanno festa al Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga.

La gara ha impegnato una numerosa squadra di atleti nati tra il 2005 e il 2008 provenienti dal palazzetto del nuoto di Arezzo e dalla piscina comunale di Foiano della Chiana che, a Livorno, sono riusciti ad emergere tra i coetanei di tutta la Toscana e a conquistare sette ori, un argento e un bronzo. Gli ottimi risultati raggiunti dalla Chimera Nuoto sono stati confermati dal terzo posto ottenuto nella classifica generale tra tutte le società della regione che ha confermato l’ottimo livello generale del gruppo aretino di Ragazzi allenato da Marco Magara, Marco Licastro e Adriano Pacifici.

Una prova entusiasmante ha portato la firma di Gabriele Gambini del 2005 che è risultato in assoluto tra i migliori della Toscana e che è riuscito a mettersi al collo ben sei ori, trionfando nei 400 misti, nei 200 misti, nei 100 stile libero, nei 200 stile libero, nei 400 stile libero e negli 800 stile libero.

Una doppia medaglia è arrivata con Gaia Burzi del 2007 che ha conquistato l’oro nei 400 misti e il bronzo nei 50 stile libero, mentre l’ultimo podio è stato merito di Fabio Ferrari del 2006 che ha sfidato anche avversari più grandi e che ha chiuso i 200 delfino con un argento (risultando come il migliore del suo anno). Tra i nuotatori più giovani ha meritato applausi Gabriele Mealli che, tra i 2007, è risultato il più veloce nei 200 stile libero, nei 400 stile libero e negli 800 stile libero, oltre ad aver chiuso al terzo posto i 1.500 stile libero, poi Sergio Sodi è stato il migliore nei 200 rana tra i 2007. Questi nuotatori aretini sono riusciti anche ad ottenere la qualificazione per i Campionati Italiani Ragazzi in calendario dal 9 all’11 agosto a Roma dove avranno l’opportunità di misurarsi con i coetanei di tutta la penisola.

La squadra dei Ragazzi della Chimera Nuoto presente al Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga ha fatto infine affidamento su Andrea Banelli, Jacopo Bartolini, Elisabetta Benedetti, Camilla Biondini, Giulio Bracciali, Viola Calvo Pegna, Sofia Ciafrone, Carlotta Coli, Angelica Ferracchiati, Alexandru Stefan Ganea, Tommaso Gepponi, Matteo Lucci, Samuele Magnani, Tommaso Marconi, Eleonora Mazzeschi, Matteo Meacci, Niccolò Quadrani, Leonardo Rossi, Niccolò Sacchetti, Francesco Sassoli e Matteo Trojanis.