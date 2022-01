Arezzo ci mette la faccia e firma "vacciniamoci"

Mustafa è in Italia, il bambino simbolo della guerra in Siria arrivato a Roma

Volti delle Istituzioni, dello sport, delle categorie economiche, dell'arte, della scuola, della sanità, cittadini protagonisti di un video "si vax"

AREZZO — Ad aprire il filmato è il sindaco Alessandro Ghinelli, mentre a chiuderlo Tiziano, l'attore speciale della Poti Pictures. Ci sono proprio tutti nel video che il Comune di Arezzo ha realizzato per ribadire l'importanza e la necessità della vaccinazione contro il Covid-19, la sola arma in grado di sconfiggere il virus e consentire il ritorno ad una vita normale.

I rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, della stampa, della sanità, del volontariato, dello sport, delle arti e della scuola hanno prestato il loro volto e la loro voce per dire si al vaccino, portando ognuno di loro una motivazione riassunta in una semplice frase. L'idea condivisa dal sindaco Ghinelli e dal vice sindaco Tanti è nata a seguito dei ripetuti attacchi no vax di cui in particolare il vice sindaco è stata vittima in queste ultime settimane.

“Abbiamo deciso di dare una risposta chiara a chi, al contrario di noi, per portare avanti le proprie opinioni si nasconde dietro maschere e anonimato. Un modo vigliacco e che consente anche il più facile uso delle minacce e delle intimidazioni” commentano Ghinelli e Tanti. “Questo video è la risposta più bella, più forte, più convinta, più coraggiosa e più ferma che diamo a chi pensa di ostacolare la nostra volontà di riprenderci il futuro. E' la città che lo vuole ed è la città che ne è convinta. Un grazie sincero a tutti i protagonisti che hanno accettato di mettere la loro faccia e il loro nome in questo progetto”, concludono il sindaco e il vicesindaco