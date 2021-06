"Arezzo Classic Motors", a luglio motori accesi

Il cuore pulsante della kermesse è la vivacità degli scambi di ricambi di auto, moto, automobilia, modellismo, accessori ecc

AREZZO — Il 3 e il 4 luglio gli appassionati di motorismo storico potranno finalmente tornare a varcare i cancelli di Arezzo Classic Motors dopo uno slittamento di data di sei mesi. Giunta alla 23^ edizione, la mostra è da tempo uno degli appuntamenti più attesi sul territorio, tanto da registrare ogni volta un incremento nel numero di visitatori che non vogliono perdersi l’affare dell’anno.

Il cuore pulsante della kermesse è infatti la vivacità degli scambi di ricambi di auto, moto, automobilia, modellismo, accessori ecc., ormai introvabili. È quindi nella città aretina che la cultura del passato motoristico prende vita.

“Siamo contenti di poter finalmente ripartire - commenta Stefano Sangalli, organizzatore – Il desiderio di tornare alla normalità e di potersi rivedere è tanto. Come organizzazione, ovviamente, presteremo estrema attenzione a tutte le norme di sicurezza previste dalle nuove disposizioni sanitarie”.

Tante le novità e curiosità che attenderanno gli ospiti a partire dalla presenza, per la prima volta, del Centro Porsche Firenze guidato da Luigi De Vita Tucci e del Porsche Approved & Service di Arezzo che avranno due spazi loro dedicati: uno all’ingresso e uno all’aperto. Oltre all’esposizione di auto nuove, usate e classic, PWP SRL, che a partire da gennaio 2021 rappresenta il brand Porsche in Toscana, condurrà attività di test drive con le vetture della gamma full-Electric. Il personale specializzato Porsche, inoltre, presenterà le vetture a visitatori e acquirenti e venderà ricambi e materiale Porsche Driver’s Selection.

Altra new entry è lo stand di Poste Italiane in cui avverrà l’annullo filatelico di un bollo speciale dedicato ad Arezzo Classic Motors, da collezionare. La Federazione Motoristica Italiana presenterà una retrospettiva sulla Moto Guzzi per celebrare il centenario della nascita del marchio. Presso lo stand i visitatori potranno ammirare i modelli che hanno fatto la storia della celebre casa motociclistica.

Il Registro Storico Fiat Italiano esporrà delle vetture iconiche del passato che hanno reso popolare il marchio. Da non perdere anche la mostra tematica sul "Defender" della Land Rover che esporrà modelli nuovi e vetture storiche che hanno reso iconico il marchio inglese e quella sulla “FIAT CAMPAGNOLA”. La storia narra che la sua produzione iniziò nel 1951. Il costruttore torinese progettò questo fuoristrada per aggiudicarsi il bando del Ministero della Difesa. Infatti, la Fiat Campagnola vinse l’appalto che prevedeva l’acquisto di 6.000 ‘camionette’ da parte dello Stato. Saranno proprio alcune di queste vetture ad essere esposte in occasione della manifestazione (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco). Non mancherà neppure quest’anno lo stand del Club Saracino, da sempre patrocinatore della manifestazione. Per maggiori informazioni: www.arezzoclassicmotors.com Orari: Sabato 8,30 – 19 e Domenica 8,30 – 18. Ingresso: € 12.