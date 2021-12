Coldiretti, stelle di Natale in dono ai sanitari

L'associazione ha voluto ripetere l'iniziativa dello scorso anno per dire grazie al personale dell'ospedale impegnato nella lotta al Covid

AREZZO — "Grazie". Questo il messaggio che Coldiretti Arezzo ha voluto trasmettere al personale medico e socio sanitario, dell'ospedale cittadino "San Donato", impegnato in prima linea contro il Covid regalandogli oltre 100 stelle di Natale. La consegna si è svolta questa mattina nel piazzale del nosocomio.

"Come lo scorso anno ci è piaciuto ripetere questo piccolo gesto per ringraziare l'opera di queste persone, che veramente sono due anni che lottano - ha spiegato il presidente dell'associazione Lidia Castellucci. E' un piccolo gesto proprio per comunicare loro tutto il nostro apprezzamento per quello che stanno facendo, ma anche sostegno e incoraggiamento". "Oggi è tanto più importante essere vicino a operatori e pazienti, sia con il cuore che con il pensiero" ha chiosato il presidente.

L’iniziativa di carattere provinciale si inserisce nell’azione regionale promossa da Coldiretti Toscana #Stelleincorsia e si è svolta nel piazzale davanti all’ingresso principale dell’ospedale San Donato dove erano presenti, oltre al presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci, il presidente dell’Agrimercato di Arezzo Leonardo Belperio, il direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti, Elena Bertini Responsabile Donne Impresa, Marco Meacci dell’azienda agricola Vivaio Ca De Frati, produttore florovivaistico che hanno donato simbolicamente al direttore del Presidio Ospedaliero "Ospedali Riuniti dell'Aretino" Barbara Innocenti parte delle piante destinate ai reparti.

“Questa bella tradizione di Coldiretti - ha aggiunto Innocenti - ci fa sempre un grande piacere. Per noi è importante sentire l'affetto, la stima e la vicinanza del mondo produttivo e imprenditoriale, ancora di più in questa fase di ripresa pandemica così delicata”.

“Un piccolo momento di condivisione per ringraziare i nostri medici, infermieri ed operatori socio-sanitari – ha terminato il direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – ma anche un modo per portare un tocco di colore, festa e bellezza all’interno degli ambienti ospedalieri e valorizzare una della piante delle feste più amate ai fini anche della riduzione dell’inquinamento all’interno degli ambienti chiusi. La stella di Natale è, secondo IBE-CNR e Coldiretti Toscana, uno straordinario filtro naturale che oggi siamo qui a valorizzare con i nostri produttori”.

Questa pianta ha, infatti, la capacità di assorbire il formaldeide presente in colle, solventi, pavimenti, rivestimenti oltre che nelle sigarette, benzene che si trova nelle vernici e fumo di sigaretta e xilene prodotte da stampanti, fotocopiatrici e computer. Una funzione che, Coldiretti Arezzo, è impegnata a promuovere.