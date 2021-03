Comunque vada resteremo rossi fin dopo Pasqua

La Toscana entra nella fascia con maggiori restrizioni e si porta dietro tutte le province

AREZZO — Neppure Dario Argento (maestro del cinema horror) avrebbe scritto una trama così diabolica. La Toscana entra in zona rossa perché il numero dei contagiati è di 251 ogni 100mila abitanti, quindi uno in più di quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico e avvallato da Draghi nell'ultimo Decreto Legge.

Essendo la Toscana rossa tutte le province lo diventano di conseguenza. Per quanto riguarda l'Aretino, obiettivamente, le speranze erano davvero molto poche. Qualche spiraglio poteva esserci per la Valdichiana, dove i positivi erano decisamente sotto soglia. La vallata, in caso, doveva fare i conti con i contagiati da variante che, come abbiamo scritto in articolo collegato, sono in aumento.

Non sappiamo se a questo punto alle 21 ci sarà il vertice tra Giani ed i sindaci aretini ma, ad ogni buon conto, la chiacchierata sarà breve perché ci ha pensato Speranza a togliere la "speranza".

La Toscana, da lunedì prossimo, entra in zona rossa e Arezzo ci resta almeno fin dopo Pasqua. Sì, perché dopo la settimana "di passione", riservata a tutta la Regione, ci sarà il lockdown imposto dal governo dal 3 al 6 aprile.