Corso formazione per sala bar per gli under 18

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 maggio. La partecipazione è gratuita perchè finanziato dalla Regione Toscana

AREZZO — C’è tempo fino al 14 maggio per iscriversi al corso di formazione per operatore della ristorazione servizi di sala e bar, organizzato dall’agenzia formativa Cescot in partenariato con Formaimpresa Surl e Consorzio ABACO.

Il percorso di formazione, riservato ai minori di 18 anni che abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico, è gratuito ed è finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del FSE. Sono 2.100 le ore di formazione di cui 1.300 di lezione in aula e in laboratorio di cucina – e 800 ore di stage da svolgere presso un’impresa del settore.

Al termine del percorso formativo, ai corsisti sarà rilasciata la qualifica professionale di “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande”.



Per ulteriori info e modalità di iscrizione contattare Marco Billi telefonando allo 0575 984312, o tramite mail a cescot.arezzo@confesercenti.ar.it.