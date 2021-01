Covid, arrivate altre 2400 dosi di vaccino

La Asl conta di esaurirle in una settimana ed è pronta in caso di consegne più consistenti. La seconda tranche da stamani all'ospedale San Donato

AREZZO — Non si arresta il piano di vaccinazioni anti Covid, anzi tutt'altro. Stamani, infatti, al San Donato sono arrivate altre 2.400 dosi per la provincia di Arezzo.

“E’ la stessa quantità del primo arrivo – ha spiegato il Direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso. - Il ritmo è quello giusto: oggi terminiamo il primo arrivo e domani inizieremo il secondo. Esauriamo le dotazioni: abbiamo già superato il 90% delle disponibilità.

Le prime dosi sono state destinate al personale sanitario e alle Rsa. I sanitari si erano prenotati mentre nelle Case di riposo registriamo una percentuale del 90%. Non hanno fatto il vaccino gli anziani attualmente positivi, quelli che avevano fatto l’antinfluenzale da meno di due settimane e quelli che hanno patologie che sconsigliano il vaccino”.

L’Azienda sanitaria conta di esaurire le ulteriori 2.400 dosi in una settimana. “Attendiamo le decisioni a livello nazionale per la disponibilità di vaccini di altre case farmaceutiche. Noi siamo in grado di fare i vaccini di cui disponiamo. In caso di arrivi più consistenti, siamo pronti ad organizzarci per rendere quanto più rapida possibile la campagna vaccinale”