Covid: nell’Aretino 27 casi, deceduto un 56enne

Aggiornato il dato di ieri: in totale erano 20. Lieve aumento oggi: nel capoluogo altri 9 contagiati, stesso dato in Valdichiana. Ricoveri stabili

AREZZO — La rilevazione del Covid ieri si era fermata a 7 positivi. Ma soprattutto, per problemi tecnici, alle 10 del mattino. Oggi è arrivato l'aggiornamento effettivo, alle 14 come di consueto, ed emerge che sabato 30 maggio i contagiati, in tutta la provincia, sono stati in totale 20, su 992 tamponi effettuati. Mentre 62 i guariti e nessun decesso. Ecco il dettaglio: 12 casi nel capoluogo, 4 in Valdichiana, 3 in Valdarno, 2 in Casentino e nessuno in Valtiberina.

Per quanto riguarda invece il dato odierno i casi nell'Aretino sono: 27. Quindi 7 in più del giorno precedente.

Il capoluogo ne conta 9. In Valdarno sono invece 4, in Valdichiana 9, in Casentino 3 e in Valtiberina 2.

Sono stati rilevati da 614 tamponi e i guariti sono 49.

La situazione ricoveri al "San Donato". Attualmente ci sono 39 pazienti e di questi 30 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" (come ieri) e 9 in "Terapia Intensiva" (1 in meno del giorno precedente). Un degente in meno al "Misericordia" di Grosseto dove ci sono 31 malati, compresi gli 8 in "Rianimazione".

Purtroppo però oggi c’è stato un altro decesso: un 56enne morto in seguito alle complicazioni del virus.

Rispetto ai 27 contagiati odierni 8 hanno tra 19 e 34 anni, mentre 7 tra i 50 e i 64 anni.

Attualmente sono 776 le persone ancora positive in tutta la provincia. Sul fronte delle quarantene si registra un ulteriore riduzione di casi. Oggi sono 2.278 il numero degli aretini costretti ancora alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 66 nuovi positivi e di questi 27 sono residenti in provincia di Arezzo, 23 nel Senese, 16 nel Grossetano.

Covid, in Toscana 8 morti e 532 ricoverati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo