Covid, casi solo in città e in Valdichiana

Resta basso il numero di contagiati in tutto l'Aretino. Aumentano i tamponi fatti, oltre 500. Stabile la situazione al "San Donato. Pochi i guariti

AREZZO — Strascichi di Covid in provincia di Arezzo. Sono 3 i casi odierni riscontrati su tutto il territorio e più precisamente 2 nel capoluogo e 1 a Castiglion Fiorentino.

Il dato acquisisce maggior valenza in relazione ai tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato ben 504 aretini ed in 6 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Stabile la situazione dei ricoveri. Nell'area Covid del "San Donato" ci sono 4 pazienti e di questi 1 è ricoverato in "Terapia Intensiva" (così come il giorno precedente).

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono 134 persone ancora contagiate in tutta la provincia mentre in 223 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 10 i nuovi casi (ieri erano 3) e di questi 3 sono residenti nell'Aretino, 5 nel Senese, 1 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana si assottiglia il numero dei nuovi positivi che sono sempre più giovani.