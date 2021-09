Covid, calano i positivi in provincia di Arezzo

Nel capoluogo il maggior numero di casi. Aumenta il contagio in Valdichiana. Sono 11 i ricoverati al "San Donato". Tanti i guariti odierni

AREZZO — Il virus rallenta la sua corsa nell'Aretino. Sono 26 i nuovi positivi (8 in meno rispetto al giorno precedente) a fronte di 632 tamponi eseguiti dalla Asl.

La buona notizia è il numero dei guariti. Oggi in 40 sono usciti definitivamente dalla malattia.

Intanto negli ultimi 4 giorni sono state somministrate quasi 7mila dosi di vaccino in tutto il territorio. Sono 232.653 gli aretini che si sono sottoposti alla prima iniezione e di questi 181.438 hanno fatto anche il richiamo. Come in articolo collegato, i giovani rispondono bene alla "chiamata al vaccino".

Positivi in 11 Comuni. Il maggior numero di nuovi contagiati è stato riscontrato nel capoluogo, 9 casi, segue Cortona con 6.

Sul fronte dell'età, sono i 40enni i più colpiti dalla malattia. Rispetto ai 26 nuovi casi in 7 hanno meno di 19 anni, 6 sono i 20enni e 8 hanno tra 35 e 49 anni.

Stabile la situazione dei ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 11 pazienti e di questi 9 si trovano in degenza Covid (ieri 10) e 2 in "Rianimazione" (1 in più del giorno precedente).

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 24, compresi i 4 in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 632 aretini ancora contagiati mentre passano da 710 a 702 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 64 (ieri 122) e di questi 26 risiedono nell'Aretino, 20 nel Senese, 18 nel Grossetano.

In Toscana altri 8 decessi a causa del virus ma calano i ricoveri. Clicca qui per leggere il bollettino regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei nuovi casi in provincia di Arezzo.