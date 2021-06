Covid ai titoli di coda in tutto l'Aretino

Il virus è stato riscontrato in due Comuni della provincia. Eseguiti 390 tamponi. In 11 escono dalla malattia. Ancora 149 persone positive

AREZZO — Ogni giorno il dato sul contagio testimonia come il virus si sia allontanato dall'Aretino. I pochi casi che resistono sono sporadici e magari contestualizzati a determinate situazioni. Oggi sono solo 2 i positivi riscontrati in tutta la provincia e più precisamente 1 ad Arezzo città e 1 a Loro Ciuffenna.

Numeri molto bassi anche in considerazione dei 390 tamponi eseguiti dalla Asl. In 11 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sul fronte ricoveri al "piano zero" del "San Donato ci sono 3 pazienti, uno in più di ieri. Anche oggi non viene segnalato nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono 149 persone ancora positive in tutta la provincia mentre in 276 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 9 i nuovi casi (ieri erano 11) e di questi 2 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese e 3 nel Grossetano.

Nessun decesso per Coronavirus è stato segnalato oggi in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.