Covid, nell'Aretino 79 nuovi casi e 38 guariti

Nel capoluogo più della metà dei positivi odierni. Lieve incremento dei pazienti al San Donato. Ci sono altri 38 guariti

AREZZO — Resta alto il dato sul contagio in tutta la provincia di Arezzo. Sono 79 i positivi odierni, 5 in più del giorno precedente

Positivi in tutte le vallate. Ad Arezzo città altri 41 casi (ieri 30). In Valdarno i nuovi contagiati sono 17, con Bucine che fa registrare altri 5 malati. In Valdichiana i casi odierni sono 18, in Casentino 1 ed in Valtiberina 2.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.005 tamponi (ieri 459) ed in 38 sono stati dichiarati guariti.

Rispetto agli 79 casi odierni in 30 sono minorenni mentre 16 sono le persone con un'età compresa tra 35 e 49 anni.

Intanto la Asl ha diffuso il bollettino sulle vaccinazioni. Ad oggi nell'Aretino sono state 556.097 le somministrazioni. Di queste 253.079 sono prime dosi, 235.317 sono seconde e ben 67.701 sono terze dosi. Quest'ultime hanno avuto un'accelerata dall'entrata in vigore del super green pass. Intanto, sono già sold out le prenotazioni per la vaccinazione dei bimbi e delle bimbe dai 5 agli 11 anni che partiranno giovedì 16 dicembre.

Lieve incremento del numero dei ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono 11 pazienti (ieri 9) e tra questi 2 (ieri 1) ricoverati in "Rianimazione" e 8 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 32 (ieri 29), compresi 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 907 aretini ancora contagiati (ieri 932), mentre passano da 2.422 a 3.33 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 170 (ieri 141) e di questi 79 risiedono nell'Aretino, 42 nel Senese, 4 nel Grossetano ed 1 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Arezzo 41 Bucine 5 Castelfranco Piandiscò 3 Castiglion Fiorentino 5 Civitella In Val Di Chiana 5 Cortona 5 Foiano Della Chiana 3 Montevarchi 4 Poppi 1 San Giovanni Valdarno 3 Sansepolcro 2 Terranuova Bracciolini 2

