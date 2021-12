Covid, boom di contagiati: 184 casi nell'Aretino

Invariato il numero dei pazienti al San Donato e nessun decesso, ma picco di positivi in tutte le vallate. Nel capoluogo i malati sono 68

AREZZO — Vertiginosa impennata del dato sul contagio in provincia di Arezzo. Sono 184 i nuovi positivi, il giorno precedente erano stati 88. Quello di oggi è un record negativo che, negli ultimi mesi, non si era più toccato.

Malati in tutte le vallate. Ad Arezzo città sono ben 68 i contagiati. In Valdarno i nuovi positivi sono 37, con 12 casi a Castelfranco Pian di Scò. In Valdichiana i contagiati odierni sono 46 con Cortona che ne conta 15 e Castiglion Fiorentino 13, in Casentino sono 24 con 8 malati a Bibbiena ed in Valtiberina 9.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 909 tamponi (ieri 1.001) ed in 16 sono stati dichiarati guariti. Non si registrano decessi.

Rispetto ai 184 casi odierni in 49 sono minorenni, 38 sono le persone con un'età compresa tra 50 e 64 anni, 47 sono i 20enni.

Stabili i ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono sempre 18 pazienti (come ieri) e tra questi 3 si trovano in "Rianimazione" (ieri 3) e 15 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 22 (ieri 23), compresi 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 1.185 aretini ancora contagiati (ieri 1.050), mentre passano da 3.515 a 3.543 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 374 (ieri 240) e di questi 184 risiedono nell'Aretino, 96 nel Senese, 91 nel Grossetano e 3 extra Asl.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Anghiari 2 Arezzo 68 Bibbiena 8 Bucine 2 Capolona 3 Castelfranco Piandiscò 12 Castel Focognano 2 Castiglion Fibocchi 2 Castiglion Fiorentino 13 Civitella In Val Di Chiana 8 Chiusi della Verna 3 Cortona 15 Foiano della Chiana 2 Loro Ciuffenna 2 Lucignano 1 Marciano Della Chiana 1 Monte San Savino 6 Montevarchi 8 Pieve Santo Stefano 1 Poppi 5 San Giovanni Valdarno 3 Sansepolcro 6 Subbiano 2 Talla 1 Terranuova Bracciolini 8

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.