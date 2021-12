Covid, nell'Aretino superata quota 100

Escalation di contagi. Il virus è stato riscontrato in 20 Comuni. In Valdarno il maggior numero di positivi, tanti anche in Valdichiana

AREZZO — Balzo in avanti del Coronavirus in provincia di Arezzo. Sono ben 107 i casi riscontrati oggi, 74 in più rispetto al giorno precedente.

Mai negli ultimi mesi eravamo arrivati a toccare questi numeri. Il virus è stato riscontrato in 20 Comuni della provincia. Ad Arezzo città altri 24 casi. Tanti positivi anche in Valdarno (39) con Terranuova Bracciolini che fa registrare altri 16 contagiati. Aumentano i malati anche in Valdichiana (24) dove spiccano gli 8 casi di Cortona. In Casentino 17 nuovi positivi e ben 10 di questi risiedono a Bibbiena. Infine in Valtiberina dove sono stati accertati 3 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 732 tamponi (ieri 990) ed in 27 sono stati dichiarati guariti.

Rispetto ai 107 casi odierni in 34 sono minorenni, 26 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni e 19 sono i 50enni.

Stabile il numero dei ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono 11 pazienti (come ieri) in degenza Covid e nessuno in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 34 (ieri 33), compresi i 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 816 aretini ancora contagiati (ieri 753), mentre passano da 2.266 a 2.248 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 228 (ieri 92) e di questi 107 risiedono nell'Aretino, 62 nel Senese, 59 nel Grossetano.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo: