Covid, boom di contagiati ad Arezzo e provincia

Il virus è stato riscontrato in 16 Comuni. Casi in tutte le Vallate. Nel capoluogo molti positivi. Quasi duemila le persone in quarantena

AREZZO — Continua a salire il contagio in tutto l'Aretino. Sono 71i nuovi positivi al Coronavirus, 8 in più del giorno precedente.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ben 29 nuovi positivi. Numeri in continua crescita che devono far riflettere alla vigilia dell'entrata in vigore del Super Green Pass.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 758 tamponi (ieri 815) ed in 21 sono stati dichiarati guariti.

Rispetto ai 71 casi odierni in 19 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni, 17 sono gli under 18 e 15 i 50enni.

Stabile il numero dei ricoverati al "San Donato". All'ospedale aretino ci sono 7 pazienti (1 in più di ieri) e di questi 6 in Degenza e 1 in Rianimazione.

Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 33 (ieri 34), compresi i 4 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 666 aretini ancora contagiati (ieri 625), mentre passano da 1.903 a 1.996 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 181 (ieri 172) e di questi 71 risiedono nell'Aretino, 30 nel Senese, 80 nel Grossetano.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo:

Arezzo 29 Badia Tedalda 3 Bibbiena 2 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 1 Castiglion Fiorentino 5 Civitella In Val Di Chiana 5 Cortona 5 Loro Ciuffenna 1 Monte San Savino 1 Montevarchi 2 Pieve Santo Stefano 1 Poppi 2 Pratovecchio-Stia 3 Sansepolcro 3 Terranuova Bracciolini 6