Covid, nell'Aretino altri 10 casi di varianti

Dal 16 aprile ad oggi 4 contagiati da "Inglese" e 6 da "Brasiliana". Qui ancora il dato più alto della Sud Est. Il totale arriva a 233

AREZZO — Non si arresta il contagio causato dalle varianti al Coronavirus. Dal 16 al 19 aprile altri 10 aretini sono risultati infettati da queste mutazioni del virus. Esattamente come nel precedente report.

Nel dettaglio vediamo che, in tutta la provincia, 4 persone hanno contratto la variante "inglese", 6 quella "Brasiliana".

Dalla scoperta di queste variazioni, salgono a 233 gli aretini che si sono infettati con la variante del Coronavirus.

Come abbiamo avuto modo di dire in altri articoli, questa non è una forma più "pericolosa" rispetto a quella tradizionale, la variante ha solo un maggiore potere di contagio.

Nel report della Asl, che è riferito a due giorni di test, notiamo che in tutta l'Area Vasta sono state individuate 12 persone positive alle varianti e di queste 10 sono residenti in provincia di Arezzo, una in quella di Siena e una nel Grossetano. Quindi, qui, è stato rilevato, ancora una volta, il dato più alto.

Dall'inizio della pandemia i casi di variante riscontrati in tutta la Asl Toscana sud est salgono a 492.