Dicembre all'insegna dei libri per i più piccoli

"Nati per leggere" rassega organizzata dalla Sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo. Si parte lunedì con "Canta, parla e racconta"

AREZZO — Torna l’iniziativa “Nati per leggere” dedicata ai più piccoli, organizzata dalla Sezione ragazzi della Biblioteca città di Arezzo. Per un dicembre all’insegna dei libri. Primo appuntamento “Canta parla e racconta”, lunedì 13 dicembre alle 11 per bambini dai 6 ai 24 mesi e i loro genitori.

Seguiranno “Una storia al giorno” mercoledì 15 alle 17 per bambini dai 24 ai 36 mesi e i loro genitori e “Di storia in storia i bambini crescono” giovedì 16 alle 17 per bambini dai 4 ai 5 anni e i loro genitori.

La prenotazione è obbligatoria contattando lo 0575-277913 o scrivendo alla mail sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it.

Green pass obbligatorio o certificato di esenzione sopra i 12 anni, mascherina sopra i 6 anni.