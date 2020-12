Doni natalizi dal Calcit all'ospedale

I disoccupati sono 2,5 milioni, ma le aziende non trovano chi assumere. Perché? Milena Gabanelli in diretta con la ministra del lavoro Nunzia Catalfo

Consegnati panettoni al personale sanitario e quattro alberi nell'ambito dell'iniziativa "Natalesolidale"

AREZZO — Panettoni per il personale sanitario e quattro alberi di Natale. Questi i doni che il Calcit ha consegnato stamani all'ospedale di Arezzo, davanti all'entrata principale, nell'ambito del progetto "Natalesolidale".

Il Comitato, da sempre in prima linea per la lotta ai tumori e per iniziative di sostegno alla salute dei cittadini ed alla sanità pubblica, ha consegnato gli speciali "regali", messi a disposizione dell'associazione da aziende locali, in modo totalmente gratuito.

Dei quattro alberi, tre sono stati collocati nel piazzale di ingresso del nosocomio cittadino e uno al Centro Oncologico. Gesti concreti ed importanti per dimostrare ancora il forte legame del Calcit con il territorio e con il San Donato.

Alla consegna erano presenti il direttore generale della Asl, Antonio D'Urso, il vicesindaco e assessore Lucia Tanti, il presidente dell'ordine degli Infermieri, Giovanni Grasso, e il presidente del Calcit aretino, Giancarlo Sassoli, che ha ricevuto ringraziamenti e consenso da tutti.