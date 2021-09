Driin, suona la prima campanella

Tornano sui banchi oggi gli studenti di Elementari, Medie e Superiori. Parte anche il camper vaccinale davanti agli Istituti

AREZZO — Tra emozione e voglia di ricominciare siamo arrivati al primo giorno di scuola. In presenza, finalmente, dopo il duro periodo della pandemia. Ma con il Covid, comunque, ancora in giro e quindi lo spettro quarantene. Quindi, è fondamentale anche in questo anno scolastico il rispetto delle misure anti contagio. Tra mascherine, distanze e ingressi scaglionati. Come aumento dei bus e capienza massima all'80 per cento.

La novità è rappresentata dall'obbligatorietà del Green Pass, contro il quale alcuni oggi intendono protestare scioperando. Per disposizioni governative devono possederlo tutti coloro che accedono agli Istituti, studenti esclusi. Per quanto riguarda questi ultimi possono vaccinarsi solo gli over 12.

E legandoci proprio al tema del siero anti Covid, con l'inizio delle scuole la Asl Toscana Sud Est ha predisposto tappe del camper vaccinale fuori dagli Istituti. Prima uscita oggi nel parcheggio del Rossellino ad Arezzo, nei pressi del Liceo Scientifico Redi e di altre scuole cittadine.