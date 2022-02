Due nuovi ricercatori all'Università aretina

Al Pionta aumentati matricole e iscritti ai corsi in Lingue e Scienze dell'educazione. Così l'ateneo rafforza l'organico

AREZZO — Due nuovi ricercatori a tempo determinato andranno a rafforzare l’attività didattica e scientifica dell’Università di Siena nei corsi di laurea che si tengono nella sede di Arezzo.

Gli organi di Ateneo hanno proposto l’assegnazione ai dipartimenti di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne e di Scienze sociali, politiche e cognitive in considerazione dell’incremento degli immatricolati e degli iscritti ai corsi di laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa e in Scienze dell'educazione e della formazione, le cui attività didattiche si svolgono nel campus del Pionta.

La decisione presa dagli organi conferma l’attenzione dell'Università di Siena verso sede di Arezzo, la più grande decentrata, che conta oltre duemila studenti, dei quali 1.500 iscritti proprio ai corsi in Lingue e Scienze dell'educazione.