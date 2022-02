La gente di Mariupol: «Non abbiamo paura, se zio Vowa (Putin) e suoi oligarchi ci attaccheranno? Non li abbiamo invitati» La gente di Mariupol: «Non abbiamo paura, se zio Vowa (Putin) e suoi oligarchi ci attaccheranno? Non li abbiamo invitati»

Attualità mercoledì 23 febbraio 2022 ore 12:00

Grande successo per l'open day dell'ateneo

Aule affollate sia in presenza che nelle chat virtuali create per poter assistere alle presentazioni dei corsi di laurea per il prossimo anno

SIENA - AREZZO — Aule e laboratori hanno aperto ieri le porte, sia la mattino che durante il pomeriggio e fino a sera, agli oltre 1600 studenti che hanno preso parte agli incontri in presenza. L'occasione era l’Open Day dell’Università di Siena, la giornata dedicata all’orientamento per la scelta del corso di studio. Moltissimi altri interessati, quasi ottocento, fra studenti e intere classi, familiari e docenti delle scuole si sono potuti collegare online. Gli stessi professori dell’Ateneo, con i tutor, gli studenti esperti, hanno illustrato ai giovani delle scuole superiori l’ampia offerta formativa, i servizi e le ricerche dell’ateneo. Le attività si sono aperte, sia a Siena che ad Arezzo, con il saluto virtuale del Rettore Francesco Frati, cui sono proseguite le presentazioni, anche online: dei 74 corsi che compongono l’offerta formativa dell’Università di Siena, delle loro prospettive occupazionali, dei servizi offerti, delle modalità di svolgimento della didattica e degli esami. Le registrazioni degli interventi saranno successivamente pubblicate sui canali dell’Ateneo. Le informazioni sui corsi, 33 di laurea triennale, 5 a ciclo unico, cui si aggiungono i 36 corsi di laurea magistrale - si possono consultare sul sito web ad hoc dell'Università. Le attività di orientamento proseguiranno nei prossimi mesi con gli appuntamenti organizzati dai singoli dipartimenti, le strutture dell’Ateneo dove si svolge l’attività didattica e scientifica. Un appuntamento finalmente in presenza, un segno del lento ritorno alla normalità didattica.