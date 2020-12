Entranellascena, una mano a musicisti indipendenti

Iniziativa promossa da Flame Parade con Brahms e sostenuta dall'associazione Arezzo Che Spacca. Ecco gli artisti coinvolti

AREZZO — Costruire connessione tra i musicisti e solidarietà in un settore attualmente in difficoltà, in un'ottica di economia circolare. Questo lo spirito di un'iniziativa, #Entranellascena, promossa dalla band Flame Parade assieme al negozio Brahms di Montevarchi, volta a lanciare le basi per quella che punta ad essere una nuova “scena” musicale. Ha anche il sostegno dell'associazione Arezzo Che Spacca.

L'ottica è proprio quella di incentivare la circolazione della musica indipendente in Toscana. Per questo il negozio si impegna ad acquistare, in corrispondenza di ogni ordine sopra ai 250 euro, un disco, tra una prima selezione di 15 artisti che in questo anno sono rimasti attivi o stanno lavorando a nuovo materiale, e regalarlo al cliente. La campagna durerà fino a fine gennaio con la speranza di poter attuare annualmente questo tipo scambio.



Ecco gli artisti coinvolti: Sex Pizzul, Bangcock, EGO, Quartiere Tamburi, Dust & The Dukes, God of the Basament, Flame Parade, Arlo Bigazzi, Calimani, Aquarama, A Pezzi, Osaka Flu, Campos, King Of the Opera, Loren, Sycamore Age.