Evoluzione della specie, il baratto migra sul web

AREZZO — In tempo di pandemia, di scarsa liquidità per le aziende e di necessità di creare una rete di contatti che faciliti l’acquisto e la vendita di prodotti, le imprese aretine si stanno avvicinando a Sardex.

Il “vecchio” concetto di baratto si attualizza su una piattaforma web che consente a tutti gli iscritti di “scambiarsi” prodotti creando un circuito virtuoso dove l’unità di misura non è l’euro ma il Sardex, una valuta complementare. Il funzionamento e i vantaggi per le aziende (ma in futuro anche per i privati aretini) li spiega l’Area Manager per la Toscana Cinzia Dalla Costa, aretina di adozione, che lavora per l’azienda sarda.

“Ogni iscritto compra ciò di cui ha bisogno e lo ripaga vendendo il proprio prodotto (o servizio) alla rete. L’iniziativa coinvolge a livello nazionale 12 mila imprese e da alcuni mesi siamo partiti anche in Toscana. Da poco abbiamo aperto un ufficio ad Arezzo, in zona Montefalco. Stiamo anche cercando personale commerciale che ci aiuti a sensibilizzare le aziende sull’argomento”.

Le categorie degli iscritti sono tante: imprese, professionisti, terzo settore, associazioni culturali e sportive. I vantaggi, come spiega Dalla Costa, sono immediati e concreti: “Innanzitutto si accede ad un mercato aggiuntivo. Attraverso Sardex ogni impresa entra in contatto con migliaia di nuovi potenziali clienti e può divenire loro fornitore privilegiato. L’operatività in Sardex non si sostituisce alla normale operatività in euro, ma si somma. Poi non esistono commissioni sulle transazioni effettuate, né sulla consulenza di broker che mettiamo gratuitamente a disposizione. Gli iscritti corrispondono un canone annuo e da lì è tutto gratuito. Inoltre usufruiscono di una linea di credito senza interessi che consente, fin da subito, di acquistare all'interno del circuito, ripagando il debito con il proprio prodotto/servizio. Infine si azzerano i tempi di incasso: all'interno del circuito, infatti, i pagamenti avvengono “a vista fattura”, e non esistono insoluti. In base alle regole di pagamento, in alcuni casi si può incassare sia in euro che in Sardex”.

Sardex è nata per essere uno strumento in più a supporto delle imprese, un mercato aggiuntivo, non sostitutivo, ma complementare a quello "euro". Ogni anno i beni e servizi messi a disposizione hanno un valore complessivo di 200 milioni che si sono trasformati in oltre mezzo miliardo di crediti transati (1 credito = 1 euro).

“Siamo partiti anche ad Arezzo dove il tessuto imprenditoriale è importante e, nonostante il difficile periodo, si sta rimettendo in pista – conclude Dalla Costa – Siamo sicuri che Sardex troverà un bel riscontro nelle aziende del luogo. La capacità di fare rete e di aiutarsi è nel DNA degli aretini”.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.sardex.net .