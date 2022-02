Furto notturno di alimenti dall'ingrosso

Indagini delle forze dell'ordine per risalire ai malviventi che hanno svaligiato l'attività portando via diversi prodotti per migliaia di euro

AREZZO — Furto di alimenti in una rivendita all'ingrosso in via Fiorentina ad Arezzo, a ridosso dell'abitato di San Leo. I malviventi, probabilmente una banda organizzata, è entrata in azione la scorsa notte.

Il ladri hanno trafugato diversi prodotti di vario tipo, per un valore di alcune decine di migliaia di euro, prima di far perdere le proprie tracce. Al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili.

Non si arresta, purtroppo, la scia di colpi ai danni di attività e abitazioni. La proprietaria cerca ancora la gattina "Anna" sparita dopo una razzia ai danni della sua abitazione, nella zona di Olmo e Ripa di Olmo, la sera di San Valentino.