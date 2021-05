Futuro urbanistico e immobiliare, focus online

Webinar organizzato da Fimaa Confcommercio. Ospite l'assessore Francesca Lucherini. Appuntamento martedì alle 15 su Zoom

AREZZO — Il futuro urbanistico e immobiliare della città di Arezzo. Se ne parlerà nel webinar organizzato da Fimaa Confcommercio Arezzo per domani, martedì 4 maggio, alle 15 sulla piattaforma Zoom.

Ospite del presidente degli agenti immobiliari toscani e aretini Carlo Barbagli sarà l'assessore all'Urbanistica del Comune di Arezzo Francesca Lucherini, che illustrerà i progetti di sviluppo che interessano il capoluogo.

“Sono progetti che avranno un sicuro riflesso sul mercato delle compravendite e degli affitti residenziali e commerciali – sottolinea il presidente di Fimaa Toscana Carlo Barbagli - è quindi bene che gli addetti ai lavori li conoscano in anticipo, per delineare da subito gli scenari futuri della loro professione e prepararsi a quello che verrà”.

Introdurranno i lavori, moderati dal responsabile di Fimaa Arezzo Marco Salvadori, gli interventi di saluto di Lucia Tanti, vicesindaco della città di Arezzo, e Catiuscia Fei, vicedirettrice di Confcommercio Arezzo.L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli operatori del settore.

Per ottenere il link, contattare la segreteria Fimaa-Arezzo (dott. Marco Salvadori), scrivendo a marco.salvadori@confcommercio.ar.it oppure telefonando al numero 0575 350755.

“Si tratta di un incontro importante per la nostra categoria, che si caratterizza così come parte integrante dello sviluppo immobiliare aretino, prosegue il presidente Barbagli, vogliamo essere protagonisti del real estate che cambia e vorremmo anche che, attraverso il nostro operato, arrivasse un impulso decisivo alla riqualificazione, energetica e non solo, del patrimonio edilizio, che in Italia è molto spesso vetusto. Il Superbonus per le ristrutturazioni, che speriamo sia prorogato al 2023, rappresenta una bella opportunità in questa direzione, per recuperare i ritardi e restituire alle città immobili più belli ed efficienti, anche sotto il profilo dell’impatto ambientale e del risparmio energetico”.