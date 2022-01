Giorno della Memoria, un fiore al cimitero ebraico

Iniziativa autopromossa dai cittadini attraverso i social. Appuntamento il 27 gennaio dalle 10 al Parco Ducci

AREZZO — Il 27 gennaio dello scorso anno tante persone lasciarono un fiore al Cimitero degli ebrei di Arezzo. Fu lo spontaneo e tangibile segno della loro partecipazione al Giorno della Memoria, celebrato nel giorno in cui, era l’anno 1945, fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz.

In vista del Giorno della Memoria di quest’anno, attraverso i social è stata nuovamente lanciata l’idea di deporre un fiore al Cimitero degli ebrei presso il Parco Ducci della nostra città.

L’iniziativa mantiene la natura di evento autopromosso da semplici cittadini che non vogliono dimenticare quello che è stato “il male assoluto”: l'Olocausto. Per far conoscere l’iniziativa “Lasciamo un fiore”, in rete circolano due cartoline colorate; in una di queste è riportata una frase della Senatrice a vita Liliana Segre: “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”.

Appuntamento giovedì 27 gennaio 2022, a partire dalle 10 e per tutto il giorno.