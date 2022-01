Giorno della Memoria, Shoah raccontata in musica

Ciclo di eventi dei Solisti dell’ensemble musicale aretino, passando per le scuole aretine e di tutta la Toscana, fino ad un evento a Mosca

AREZZO - VALDICHIANA — Comincerà dal Teatro Verdi di Monte San Savino domani, martedì 25 gennaio, il lungo viaggio che porterà l’Orchestra Multietnica di Arezzo, insieme ad Officine della Cultura, alla celebrazione del Giorno della Memoria 2022.

A 77 anni dall’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, l’OMA torna dunque con i suoi Solisti, diretti da Enrico Fink, a raccontare in musica, attraverso affetti e legami, uno tra gli eventi più tragici della storia contemporanea: l’Olocausto, lo sterminio pianificato dal nazifascismo degli individui ritenuti “indesiderabili” per motivi politici, etnici, religiosi, fisici, psichici, sociali.

L’appuntamento principale per tutti, con visione gratuita, sarà il concerto di domani alle 18, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki e dalla Chiesa tedesca di Helsinki per ricordare la Shoah, dal titolo “Kechì Kinnòr: musica e poesia degli ebrei d’Italia”. Nell’impossibilità di un evento in presenza, come originariamente organizzato, l’evento sarà trasmesso live streaming dal Teatro Verdi, grazie alla collaborazione con il Comune di Monte San Savino e l’A.S. Multiservizi, sul canale YouTube dell’IIC di Helsinki. È possibile prenotarsi per la visione del concerto, anche in Italia, dalla pagina dell’IIC di Helsinki, sezione eventi: https://iichelsinki.esteri.it.

Il concerto debutterà nel corso della mattina, sempre dal palcoscenico del Teatro Verdi ma in presenza, per gli studenti della Scuola Secondaria Inferiore di Marciano della Chiana dell’Istituto Comprensivo Lucignano “Rita Levi-Montalcini”.

Giovedì 27 gennaio, alle 18, I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, insieme all’Alexian Santino Spinelli Group, saranno invece i protagonisti del concerto “Romanò Simchà – Festa ebraica rom” presso il Cinema Teatro di Casoli, Chieti.

Nello stesso giorno il progetto musicale “Romanò Simchà – Festa ebraica rom” sarà anche tra i protagonisti del Giorno della Memoria dedicato agli studenti toscani organizzato dalla Regione Toscana per il secondo anno in versione streaming. L’evento, con la proiezione dei videoclip “Romanò Dives” e “Lecha Dodi”, segnerà la conclusione del percorso dal titolo “Discriminare, imprigionare, annientare. L’Italia fascista nell’Europa del Terzo Reich” aperto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il lungo viaggio dell’Orchestra Multietnica di Arezzo insieme ad Officine della Cultura dedicato al Giorno della Memoria si concluderà nel primo fine settimana di febbraio a Mosca, in presenza (almeno per il momento) all’interno del prestigioso Jewish Museum and Tolerance Center, ritenuto il più grande museo ebraico al mondo, per un evento pubblico organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura. Altri eventi in programma sono stati rimandati a causa dell’emergenza sanitaria in corso seguendo il principio che dei temi legati al Giorno della Memoria si possa e di debba parlare anche ben al di là della ricorrenza annuale.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.