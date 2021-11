Il decano dell'Università aretina va in pensione

Martedì 16 novembre incontro di congedo con amici, studenti e colleghi per il professor Ferdinando Abbri

AREZZO — Ferdinando Abbri, con dedizione e capacità, ha fatto la storia dell'Università di Siena ad Arezzo, dove ha insegnato per trent'anni Storia della Filosofia e ricoperto, per dieci anni, l'incarico di preside della facoltà di Magistero, poi di Lettere e Filosofia e di membro del Senato accademico per diventare, nell'ultimo triennio, direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.

Martedì 16 novembre, al campus del Pionta, amici, colleghi e studenti saluteranno il professor Ferdinando Abbri in occasione del pensionamento e della pubblicazione del libro in suo onore “Assonanze e dissonanze. Storie di filosofia, musica e scienza”.

L'incontro si svolgerà alle 14 nell'aula 3 della ex palazzina “Donne” in viale Cittadini. Interverranno il rettore dell'Ateneo, Francesco Frati, il direttore del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Alessandro Innocenti, e i docenti Loretta Fabbri, Franco Franceschi e Mario Michelettti. Saranno presenti anche i curatori del volume, edito da Ets, Stefano Brogi, Antonello La Vergata, Marco Segala e altri autori.