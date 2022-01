La Befana porta la gente dentro i negozi

Dopo la falsa partenza di ieri, oggi per le vie del centro si è animato lo shopping. Non è ancora corsa ai saldi ma gli aretini iniziano a fare spese

AREZZO — Giornata festiva, fa freddo ma non piove e gli aretini escono di casa per andare a fare shopping. Se ieri è stata la data dell'avvio dei saldi, solo oggi la gente ha deciso di mettere mano al portafogli e comprarsi quell'oggetto tanto desiderato ad un prezzo abbordabile. Sì, perché è inutile negarlo: se a Natale si pensa a comprare qualcosa per gli altri, durante i saldi il regalo lo facciamo a noi stessi.

Tanta persone lungo Corso Italia, aretini e anche qualche turista, ma cosa più importante in molti avevano in mano borse con gli acquisti appena fatti nei negozi.

Quindi, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia ufficiale è partita la stagione dello shopping ad Arezzo.

Certo, per parlare di corsa ai saldi ancora ce ne vuole ma, come disse qualcuno che la sapeva lunga... "Eppur si muove".