L'emergenza urgenza in scena in Piazza Grande

Sabato operatori sanitari e volontari spiegheranno e faranno dimostrazioni del loro lavoro. Testimonianze di pazienti. Presente il camper vaccinale

AREZZO — Il cuore di Arezzo, piazza Grande, torna per una giornata ad essere anche il cuore della vita della città. La Sanità, l’Emergenza/Urgenza e l’Assistenza saranno il fulcro della manifestazione promossa e patrocinata dall'Asl Toscana Sud Est, dal Comune e dalla Provincia di Arezzo, dalla Fraternita dei Laici, dagli ordini professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dall'Ordine Professioni Infermieristiche di Arezzo.

Dalle 10,30 di mattina fino alle 18 del pomeriggio il mattonato, che tradizionalmente ospita la Fiera Antiquaria e il Saracino, diventerà il palcoscenico per centinaia di operatori sanitari e volontari di tutta la provincia.

Una grande opportunità per conoscere e comprendere il lavoro di questi professionisti ma anche per vederli all’opera.



Qui, infatti, operatori e professionisti della sanità e della salute illustreranno i diversi scenari del soccorso d’emergenza: dai malori, agli infortuni fino agli incidenti.

L’obiettivo è ambizioso ed è quello di entrare in contatto con la comunità, non solo per far conoscere il proprio lavoro, ma se possibile, coinvolgere i cittadini nella cura della propria salute.

Uno dei elementi centrali dell'iniziativa “La Piazza della Salute”, infatti, è quello di diffondere la cultura della prevenzione e far comprendere quanto importante sia il ruolo di ognuno di noi nelle fasi di un’emergenza.

Ecco quindi che ci saranno percorsi guidati e dimostrazioni di varie manovre d'intervento di emergenza/urgenza.

Uno dei momenti più attesi sarà quello in cui alcuni pazienti che hanno vissuto in prima persona un intervento sanitario d’emergenza, racconteranno la loro esperienza e si troveranno di nuovo faccia a faccia con i loro salvatori. Prevista nel pomeriggio anche la premiazione, con rilascio degli attestati, degli operatori commerciali e della ristorazione che hanno aderito al progetto “Locale protetto BLSD-Heimlich”.

In questa fase di pandemia non mancherà la presenza del Camper vaccinale della Asl, messo a disposizione dalla Misericordia di Arezzo, che sarà presente tutta la giornata in piazza. Qui sarà possibile vaccinarsi, per tutti coloro che hanno una età tra 12 e 60 anni, con accesso libero e senza prenotazione.

A sostenere la manifestazione anche un folto gruppo di associazioni e soggetti privati: il Comune di Montevarchi, la Croce Bianca di Arezzo, l'Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo, la Centrale Emergenza Urgenza 118 di Arezzo, Anpas, la Croce Rossa di Arezzo, l'Associazione Cultura Nazionale, la Fondazione Andrea Cisalpino, la Medic.Ar.srl, l'agenzia Ombra, la Confcommercio di Arezzo, la Società Cooperativa Sociale Etrusco, il Camae (club amatori macchine agricole d'epoca) e molti altri.



“Questo evento - spiega Massimo Mandò direttore servizio Emergenza Urgenza 118 ASL Toscana sud est - è veramente speciale e giunge al termine di 11 anni di rivoluzioni e novità che hanno profondamente trasformato il servizio emergenza/urgenza della Asl. Oggi la Toscana sud est è un modello riconosciuto ed apprezzato in tutta Italia. Il mio appello è rivolto a tutti perché partecipino, sempre nel rispetto della sicurezza e delle normative antic-Covid, a questo evento perché proprio loro, i nostri concittadini, sono il primo mattone per la sicurezza e la salute. Questo è ancora più importante in ambito di emergenza/urgenza.”



“E’ una manifestazione che abbiamo fortemente voluto - termina Pier Luigi Rossi Rettore della Fraternita dei Laici - in quanto crediamo sia importante rafforzare la consapevolezza dei cittadini verso la propria salute. Sarà un’occasione per dare forza alla conoscenza della sanità e dell’emergenza. Da piazza Grande cuore di Arezzo vogliamo raggiungere il cuore di tutti gli aretini.”