Asl protagonista nell'emergenza urgenza nazionale

Il Dipartimento al secondo congresso italiano che si sta svolgendo a Riva del Garda. Guida la delegazione il dottor Mandò

AREZZO — Il Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana Sud Est al secondo congresso nazionale di emergenza urgenza che si sta svolgendo, proprio in questi giorni, a Riva del Garda.

Tre giorni per confrontarsi e aggiornarsi su tutte le problematiche dell'emergenza urgenza a cui partecipano quasi 1.500 congressisti e 290 relatori.

La Asl Tse è presente con una squadra del Dipartimento di Emergenza Urgenza coinvolta nella preparazione del congresso. Un team rappresentativo di tutto il personale Asl impegnato al massimo in tutta questa delicata fase di pandemia.

La delegazione è guidata da Massimo Mandò direttore DEU, affiancato da Cinzia Garofalo, direttore UOC assistenza infermieristica in emergenza urgenza.

Particolarmente apprezzati l'esperienza nella gestione della sepsi e nelle nuove tecnologie in centrale operativa e per i contributi su Trauma Maggiore ed Elisoccorso. Qui sta prendendo vita un documento importante “La Carta di Riva”, sviluppata anche con il contributo dei Professionisti della Sud Est, che contiene 20 punti per la riforma del sistema di Emergenza Urgenza ed ha l'obiettivo di essere recepita dal Parlamento. Si tratta di un documento storico, firmato quasi 30 anni dopo il DPR 27/3/92 che ha dato origine al sistema 118. Il congresso si concluderà mercoledì 22 settembre con una giornata di workshop sui temi dell'emergenza, tra cui neuroprotezione, vie aeree e stopthebleed realizzati anche da formatori della Asl sud est.

“Questa partecipazione così qualificata dei professionisti dell'Emergenza Urgenza della Asl Toscana Sud Est - commenta il Direttore Generale della Asl Antonio D'Urso - dimostra la qualità del lavoro svolto e la continua ricerca di soluzioni organizzative e scientifiche moderne per garantire al cittadino un intervento efficace. Senza dubbio per questo delicato settore dell'Emergenza Urgenza la nostra Asl è modello ricosciuto in tutta Italia”.