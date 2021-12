Mercato amaranto, altre due uscite

Quirinale, Mattarella ai diplomatici: «Oggi per me è anche l'occasione di un commiato»

Ceduto Matteo Tordella e Michel Panatti. Spazio per nuovi innesti più funzionali al progetto di Sussi

AREZZO — Grandi manovra in casa Arezzo. Sì perché il mercato è in fermento e al progressivo inserimento dei nuovi acquisti deve fare spazio qualche uscita. Quei giocatori che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità o la qualità di mettersi in mostra devono essere ceduti.

Così, se è indispensabile puntellare la squadra è altrettanto importante renderla snella e funzionale.

La Società Sportiva Arezzo informa di aver ceduto a titolo temporaneo alla Lupa Frascati il centrocampista Matteo Tordella classe 2003.Saluta il Cavallino anche Michel Panatti, il quale si è svincolato.

Intanto il nuovo direttore è sempre attento alle occasioni di mercato per costruire una squadra in grado di compiere una cavalcata finale degna di essere ricordata.