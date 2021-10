Novembre inizia con una serie di lavori stradali

A partire da martedì 2 gli interventi previsti in città dal centro passando per il raccordo fino alla località San Polo

AREZZO — Lavori stradali da martedì 2 novembre. In questa giornata, dalle 7 alle 20, il rifacimento della segnaletica orizzontale comporterà il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in tutta l’area di Campo di Marte.

Fino a venerdì 12 novembre, per la predisposizione della fibra ottica, divieto di passaggio per i pedoni nei marciapiedi di via Rismondo dal civico 13 all’incrocio con via Vittorio Veneto e di via Vittorio Veneto da piazza Saione all’incrocio con via Rismondo in orario 8,30 - 18,30. Nel tratto di via Rismondo sono previsti anche il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata. Attenzione al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in piazza Saione all’altezza dell’incrocio con via Rismondo.

Fino a mercoledì 24 novembre, per la sostituzione della condotta dell’acquedotto, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Polo dal civico 58 al civico 52/D in orario 8,30 - 17,30.

I lavori al cavalcavia di viale Don Minzoni comporteranno fino all’ultimo dell’anno in orario 8,30 - 18,30 i divieti di transito veicolare e pedonale e di sosta nelle aree di parcheggio sottostanti e nell’area sterrata posta all’altezza dell’intersezione tra via Marte e via Urano. Un tratto di via Urano di circa 30 metri diventa a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri. Attenzione anche al restringimento di via Marte all’altezza dei lavori.

In occasione dell’asfaltatura di un tratto in viale Bruno Buozzi è previsto da mercoledì 3 a venerdì 5 novembre il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalla cabina Enel all’intersezione con vicolo delle Terme. Orario 8,30 -18,30.