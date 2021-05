Oltre 18mila mascherine distribuite agli studenti

I dispositivi Ffp2 sono stati consegnati negli Istituiti cittadini e del Valdarno, Valtiberina, Valdichiana e Casentino. Sinergia UniCoop e Upi

AREZZO — La Provincia ha distribuito oltre 18mila mascherine Ffp2 agli studenti aretini. Un ulteriore impegno per garantire la sicurezza tra i banchi e tutelare un diritto importante quale quello all'istruzione.

Come spiega il presidente Silvia Chiassai Martini: "l’obiettivo della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale è quella di mettere in campo ogni azione utile per garantire maggiori condizioni di sicurezza sanitaria, in questo caso rivolta a tutti gli studenti che giornalmente frequentano le scuole provinciali e che in particolar modo utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere gli istituti".

Si tratta di un'iniziativa, come ha chiarito ancora Chiassai, che nasce grazie al contributo di Unicoop Firenze, che ha donato 200mila mascherine alle scuole superiori delle Province di Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e coordinata da Upi Toscana.

La Provincia di Arezzo ha colto subito questa ulteriore occasione per prevenire il contagio, distribuendo in modo capillare le mascherine FFP2 in tutti gli istituti scolastici superiori di Arezzo ed in quelli del Casentino, Valdarno, Valdichiana e Valtiberina.

"Sin dai primi momenti dell'emergenza Covid siamo stati in prima fila nel supportare la ripresa della didattica in presenza, programmando corse aggiuntive del trasporto pubblico locale negli orari scolatici di maggior affluenza e con questa distribuzione di mascherine aiuteremo anche i nostri ragazzi che si muovono sui mezzi pubblici" chiosa il presidente della Provincia.