Open day vaccinale per le donne in gravidanza

Domenica, 13 febbraio, all'hub del Centro Affari. Accesso diretto dalle 9 alle 13. Ginecologo a disposizione per tutte le informazioni

AREZZO — La campagna vaccinale dell'Asl Tse, in provincia di Arezzo, prosegue a pieno ritmo e, come già annunciato, dedica uno spazio specifico alle donne incinta o in procinto di programmare una gravidanza.

L'equipe degli operatori sanitari sarà affiancata eccezionalmente dal ginecologo Ciro Sommella, primario di ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Donato, che rimarrà a disposizione delle gestanti per consigli e informazioni in merito alla vaccinazione.

L'iniziativa, senza bisogno di prenotazione, è in programma domenica, 13 febbraio, all'hub vaccinale del Centro Affari ad Arezzo.