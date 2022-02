Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Appuntamento venerdì 25 febbraio alle 21,15. Relazione morale, finanziaria e quella del Capitano all’ordine del giorno

AREZZO — Il Quartiere di Porta del Foro convoca i soci in assemblea ordinaria. L’appuntamento è fissato per venerdì, 25 febbraio, nella Sede in via Vicolo della Palestra 12, alle 20 in prima convocazione e alle 21,15 in seconda.

Il nuovo Consiglio Direttivo guidato dal Rettore Roberto Felici relazionerà sul seguente ordine del giorno: relazione morale del Rettore; presentazione rendiconto economico consuntivo e preventivo e relazione dei Sindaci Revisori; relazione del Capitano; ratifica o modifica della quota sociale per l'anno 2022.

All'Assemblea potranno partecipare i soci in regola con la quota 2021, rispettando il protocollo anti-contagio, che prevede il possesso di Green pass base e/o rafforzato, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e l'igienizzazione delle mani.