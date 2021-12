Quarata si illumina con tanti piccoli Presepi

Una proposta semplice e concreta per l'umanità (firmata da 50 Premi Nobel)

Anche il consigliere comunale Mattia Delfini si è voluto complimentare con i residenti per come hanno addobbato la parte vecchia del borgo

AREZZO — Ormai dappertutto si respira l'atmosfera di Natale. Ogni Comune e paese ha i suoi addobbi e illuminazioni. A Quarata, alle porte della città, c'è uno spettacolo da non perdere. Nella parte vecchia del borgo, gli abitanti hanno realizzato tanti piccoli presepi che rendono il tutto ancor più magico.

L'iniziativa è stata anche ripresa dal Consigliere comunale Mattia Delfini che ha voluto ringraziare pubblicamente i quaratini per quanto fatto.

"Con queste rappresentazioni simboliche della Natività - dichiara Delfini, - gli abitanti della frazione ci ricordano ogni volta che lo spirito del Natale, concretizzandosi nella vita degli uomini in tanti modi, fa sì che il senso di comunità, l'aiuto reciproco e la buona volontà, siano sicuramente l'espressione più significativa di questa bellissima iniziativa. E non posso che condividere il messaggio lanciato solo pochi giorni fa dal vicesindaco Lucia Tanti e rivolto alle scuole affinché mantengano questa nostra tradizione, nella convinzione che proprio le identità siano garanzia di integrazione. A tutti i quaratini vadano i miei più sentiti ringraziamenti e i miei auguri di un felice Natale da trascorrere in compagnia della loro famiglia".