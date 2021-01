Restiamo in giallo, ma con regole diverse

#IoApro, la cena (con 90 clienti) nel ristorante milanese: «La pandemia non è come ce la raccontano»

Ecco le restrizioni e i divieti a partire da oggi. Ma, come sempre, tutto dipende dall'indice Rt. Scuole Superiori ancora al 50%

AREZZO — La Toscana, e quindi Arezzo, restano in zona gialla. Da oggi e per almeno un'altra settimana, weekend compreso. Siamo tra le poche regioni ad avere restrizioni meno rigide, anche se ci sono nuove regole, tra concessioni e divieti.

Infatti, l'ultimo Dpcm che vale fino al 5 marzo, prevede bar e ristoranti aperti, ma ulteriori limiti per take away e chiusure. L'asporto non è consentito per i bar non dotati di cucina dopo le 18, per limitare gli assembramenti da movida.

La didattica in presenza per le scuole Superiori resta al 50%. Mentre i musei riapriranno, anche se c'è un però. Potranno farlo solamente dal lunedì al venerdì.

Fino al 15 febbraio, inoltre, divieto di spostamento tra regioni. E nei mezzi di trasporto pubblici (bus e treni) la capienza massima rimane solo per metà dei posti a disposizione.

Vige sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Questa è la situazione attuale, ma come ben sappiamo tutto è sempre appeso all'indice Rt, ossia quel valore che rappresenta la diffusione del contagio. Il Covid c'è, dobbiamo farci ancora i conti, e la battaglia pare sia ancora lunga.