Rigenerazione urbana, arrivano altre risorse

Il capogruppo Dem in Regione, Vincenzo Ceccarelli, anticipa il nuovo stanziamento. E ricorda i cantieri già partiti

AREZZO — "La Regione ha stanziato altri 5 milioni di euro per finanziare nuovi progetti di rigenerazione urbana nei comuni delle aree interne attraverso un bando che sarà aperto nel mese di giugno. Risorse nuove e importanti per continuare nel percorso che la Regione ha avviato negli anni scorsi. Proprio in queste settimane sono iniziati i lavori di alcuni dei progetti di rigenerazione urbana che avevo promosso da assessore regionale con delega al governo del territorio".

Sono le parole di Vincenzo Ceccarelli, il capogruppo dem in Consiglio regionale, che fa riferimento al recupero e alla rifunzionalizzazione degli spazi ferroviari della stazione di Anghiari, alla nuova Scuola di Forgiatura di Stia e alla riqualificazione dell’area di ‘Casa Basagna’ a Poppi.

"Tra il 2019 e il 2020 - continua Ceccarelli - abbiamo finanziato con 10 milioni di euro ben 36 interventi di rigenerazione urbana in tutta le aree interne della Toscana, di cui 7 in provincia di Arezzo. La rigenerazione urbana è il riuso di aree e beni già esistenti ma dismessi per evitare l'ulteriore consumo di suolo, guarendo il degrado e restituendo queste aree alle comunità per rinnovare i servizi ai cittadini e offrire nuovi spazi alle attività del territorio. Con la rigenerazione si creano nuove strutture per funzioni innovative, più vicine ai nuovi bisogni nati con i cambiamenti della società. Le nuove e importanti risorse che la Regione investirà nei prossimi anni sono una buona scelta che permetterà di sostenere le amministrazioni comunali nelle loro progettualità più valide e di rispondere alle esigenze dei territori".