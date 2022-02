Si alza per salutare l'amico e le rubano la borsa

A raccontare l'episodio direttamente la vittima del furto che è avvenuto in Sant'Agostino. Ritrovata dai carabinieri ripulita di borsello e telefono

AREZZO — Derubata della borsa sabato sera, intorno a mezzanotte, in pieno centro, esattamente in piazza Sant'Agostino. A raccontarlo, sulla pagina Facebook "Sei di Arezzo se" direttamente Elisa, la vittima del furto.

Secondo quanto spiega la donna era seduta a lato della fontana con un'altra ragazza. Al momento in cui si è alzata per salutare un amico le è stata rubata la borsa. Ha quindi chiamato subito i carabinieri.

La borsa è stata ritrovata, proprio dai militari, poco distante nella zona della Cadorna, ripulita del borsello e del telefono.

La donna chiede aiuto sui social se qualcuno, magari, avesse visto qualcosa. Dato che afferma di non avere "la minima idea" di chi possa essere stato a derubarla.

IL POST DI ELISA

"Salve a tutti, Vi chiedo una cortesia: Sabato sera, mi trovavo in Piazza Sant'Agostino intorno a mezzanotte. Ero seduta con una ragazza a lato della Fontana, nel momento in cui mi sono alzata per salutare un mio amico mi è stata rubata la borsa. dopo aver chiamato i carabinieri, la suddetta borsa è stata da loro ritrovata alla caserma Cadorna senza borsello né telefono. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di commentare qua sotto. Io non ho la minima idea di chi possa essere stato, ma se mi date una mano magari riesco a denunciarlo".