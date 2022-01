Sballo del sabato sera, la parola ai residenti

Le Colonne d'Ercole, ecco il punto da non superare per Berlusconi

Nasce il Comitato dei Commercianti ma la novità non è molto gradita da chi vive nei pressi di piazza della Badia che mette i puntini sulle i

AREZZO — Il tema è sempre quello dello sballo del sabato sera ed in particolare di ciò che avviene il fine settimana in piazza della Badia. O meglio, stavolta prendiamo spunto da una lettera arrivata alla redazione da parte dei residenti della zona.

Il "Comitato cittadino SpaziAlCentro" prende le distanze dal neonato "Comitato dei Commercianti" e tiene a puntualizzare alcuni aspetti.

Per SpaziAlCentro "è contraddittorio che un Comitato che vuole interessarsi e porre rimedio ai problemi dell’area di Piazza della Badia, abbia raccolto l'adesione anche di aziende e di esercizi commerciali operanti in altre zone". Questo perché secondo gli scriventi, solo i residenti conoscono realmente le condizioni in cui sono costretti a vivere. "Piazza della Badia non è paragonabile a nessun’altra area perché le piazze e le vie della Città non sono fotocopiabili né morfologicamente né come distribuzione e tipologia dei vari esercizi commerciali che su tali vie e piazze operano".

Inoltre i residenti, pur ringraziando il presidente del neonato Comitato della solidarietà espressa nei loro confronti non sono d'accordo nel minimizzare sul "Far west". "Evidentemente, scrivono i residenti di piazza della Badia, "non ci si rende conto di ciò che avviene in Piazza e per le vie adiacenti, tanto da scaricare la colpa sulla ‘scarsa’ illuminazione. Il riferimento è a ciò che il presidente del Comitato dei Commercianti avrebbe asserito insistendo che queste condizioni di "penombra" attirerebbero nella avventori da altre piazze per soddisfare i propri bisogni o per vomitare.

Il Comitato cittadino SpaziAlCentro ribadisce che "Piazza della Badia è sempre stata parte integrante e integrata del centro storico perché ampiamente vissuta ed abitata, con esercizi commerciali di vario genere, non soltanto, come adesso, dediti alla vendita di alcolici".

Insomma, nasce un nuovo Comitato ma non trova i favori dei residenti di piazza della badia che ogni fine settimana devono incrociare le dita.