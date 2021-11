Scende il dato del contagio nelle scuole aretine

Ad oggi sono in totale 39 i positivi al Covid rilevati tra i banchi. Di questi 32 sono studenti, la scorsa settimana erano 63

AREZZO — Scende il dato relativo ai contagiati nelle scuole dell'Aretino. Sono 39 i positivi, la scorsa settimana erano 74, e di questi 32 sono studenti (7 giorni fa erano 63), 6 insegnanti (erano 9) e 1 tra il personale non docente (ce ne erano 2).

Per quanto riguarda le classi poste in quarantena la Asl Tse comunica che le nuove normative che la regolano hanno reso particolarmente complessa l’attività di estrazione e di elaborazione dei dati, per cui nel report odierno non compaiono i dati relativi alle quarantene ma solo quelli che riguardano i contagi tra studenti, insegnanti e personale scolastico. L'aggiornamento verrà fornito comunque domani.

In tutta l'Area Vasta i contagiati negli Istituti scolastici sono 242 (la settimana scorsa erano 319). A Siena ancora il maggior numero di casi (115) mentre a Grosseto (84). Sono ancora 4 (2 studenti e 2 insegnanti) quelli provenienti da altre Asl.

Nel dettaglio vediamo che la Asl Toscana sud-est ha attualmente in carico 186 studenti.

Tra i docenti 34 casi sono stati riscontrati nella fascia 41-55 anni.