Schianto tra auto alle porte della città

Incidente nei pressi di Tregozzano. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Uno dei veicoli ribaltato. Un ferito grave

AREZZO — Incidente, intorno alle 19,30 alla periferia nord della città, nei pressi di Tregozzano.

Secondo quanto si apprende sono rimaste coinvolte due auto in uno scontro frontale, una si è ribaltata. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi di legge ed ai vigili del fuoco. Una persona sarebbe rimasta ferita gravemente, mentre altre tre in maniera lieve.

La viabilità è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso.