Scuola, ecco come e dove fare i tamponi

AREZZO — I tamponi per chi frequenta le scuole per ora potranno essere effettuati nei drive through allestiti dalla Asl Toscana sud est o dai medici di medicina generale e dai pediatri che aderiranno alla campagna.

Il procedimento messo a punto in base alle nuove linee guida sulle quarantene scolastiche prevede che se in una classe della scuola primaria (elementari) o di quella secondaria (medie e superiori), viene individuato un caso di Covid positivo, tutti i compagni dovranno effettuare un tampone il prima possibile. A tutti questi la scuola invierà una comunicazione e un voucher per poter effettuare gratuitamente sia il primo tampone rapido antigenico che il secondo dopo cinque giorni dal primo.

Se si sceglie di fare i tamponi dal pediatria di famiglia o dal medico di medicina generale è necessario prima un contatto telefonico per verificare la disponibilità ad eseguire il test, nessun problema invece per chi vuole farli nei drive through.

Se il risultato del tampone è negativo viene rilasciato agli studenti l’attestato con il quale possono tornare subito a scuola e poi sottoporsi al secondo tampone dopo 5 giorni. Quando il tampone antigenico è positivo lo studente dovrà effettuare subito un tampone molecolare e non può rientrare a scuola o fare vita sociale fino al suo esito. Con tre o più positivi in classe la quarantena, con la richiesta di tampini molecolari, scatterà per tutti.

La sorveglianza attiva con testing si applica solo per gli studenti dai 6 ai 18 anni mentre per i bambini da 0 a 6 anni in presenza di un caso positivo è prevista per tutti gli alunni una quarantena di 10 giorni con un test da fare il primo giorno e un ulteriore test dopo 10 giorni.